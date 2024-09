Pegula fordert Sabalenka im US-Open-Finale

Anzeige

Aryna Sabalenka und Jessica Pegula duellieren sich um den Titel bei den US Open. Sabalenka, Weltranglistenzweite aus Belarus, setzte sich im Halbfinale des Grand-Slam-Events mit 6:3, 7:6 (7:2) gegen Lokalmatadorin Emma Navarro durch. Die US-Hoffnungsträgerin Pegula verdiente sich mit einem 1:6, 6:4, 6:2 gegen die Tschechin Karolina Muchova mit 30 Jahren ihr erstes Finale bei einem Major.

"Ich habe zu Beginn wie eine Anfängerin ausgesehen, aber ich habe es irgendwie umbiegen können", sagte Pegula, die zuvor die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus dem Turnier geworfen und im siebten Anlauf endlich ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Event überstanden hatte: "Sabalenka wird wahrscheinlich die Favoritin im Finale sein, aber ich bin bereit."

Nun bietet sich der Tochter von Milliardär Terrence Pegula, der das NFL-Teams Buffalo Bills sowie das NHL-Team Buffalo Sabres besitzt und auf der Tribüne mitfieberte, die Chance auf den ganz großen Wurf. Sie ist die älteste Amerikanerin in der Ära des Profitennis seit 1968, die erstmals ein Grand-Slam-Finale erreicht.

Vor Pegulas Erfolg hatte Sabalenka ihrer Gegnerin Navarro und dem lautstarken Publikum getrotzt. "Obwohl ihr sie angefeuert habt, hatte ich eine Gänsehaut. Es war eine unglaubliche Atmosphäre", sagte Sabalenka zum Publikum im Arthur Ashe Stadium.

Sabalenka peilt ihren dritten Majortitel und ihren ersten Coup in New York an. Im vergangenen Jahr hatte sich die 26-Jährige im Endspiel Coco Gauff beugen müssen und danach im Anschluss wutentbrannt ihren Schläger zerstört. In diesem Jahr hat Sabalenka bereits ihren Titel bei den Australian Open erfolgreich verteidigt.