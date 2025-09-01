Riedis US-Open-Märchen endet im Achtelfinale

Das Tennismärchen des Schweizers Leandro Riedi bei den US Open ist beendet. Der 435. der ATP-Weltrangliste, der als Qualifikant völlig überraschend das Achtelfinale in New York erreicht hatte, schied dort gegen den an Position acht gesetzten Australier Alex De Minaur mit 3:6, 2:6, 1:6 aus. Dennoch war das Major in New York das mit großem Abstand erfolgreichste Turnier in der Karriere des 23-Jährigen.

Gegen De Minaur war er jedoch chancenlos, nach einem Doppelfehler war das Aus Riedis besiegelt. Der Australier De Minaur bekommt es nun im Viertelfinale mit Alexander Zverevs Bezwinger Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 25) zu tun, der Andrej Rublew (Nr. 15) mit 7:5, 6:3, 6:4 besiegte.

"Ich bin sehr froh, die nächste Runde erreicht zu haben", sagte De Minaur, der zum dritten Mal nacheinander das Viertelfinale der US Open erreichte und eine Menge Kräfte sparen konnte: "Ich bin sehr glücklich mit meinem Niveau und konzentriere mich nur auf mich."