Sabalenka erneut im Finale der US Open

Drittes Finale, erster Triumph in diesem Jahr? Aryna Sabalenka steht erneut im Endspiel der US Open. Die Vorjahressiegerin aus Belarus setzte sich in einem hochspannenden Halbfinale von New York mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch und ist nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Sabalenka greift damit nach ihrem insgesamt vierten Grand-Slam-Triumph und dem ersten in diesem Jahr.

"Natürlich bin ich super glücklich, wieder im Finale zu sein und hoffe, erneut den ganzen Weg gehen zu können", sagte Sabalenka, die erstmals seit Serena Williams 2014 den Titel bei den US Open verteidigen könnte: "Ich werde im Finale um jeden Punkt kämpfen als wäre es der letzte meines Lebens." Ihre Gegnerin für das Titelduell am Samstag ermitteln die Japanerin Naomi Osaka und Pegulas Landsfrau Amanda Anisimova.

In Melbourne und Paris hatte Sabalenka jeweils Finalniederlagen erlitten, in Wimbledon scheiterte die Weltranglistenerste im Halbfinale, entsprechend groß ist ihr Hunger auf den ganz großen Coup. Gegen Pegula, die sie im Vorjahr im Endspiel von Flushing Meadows bezwungen hatte, brauchte die 27-Jährige ihr bestes Tennis. Pegula wartet dagegen weiter auf ihren ersten Majorcoup.