Starker Djokovic macht Halbfinalduell mit Alcaraz perfekt

Mit Siegestänzchen ins Halbfinale: Novak Djokovic hat sich auf der Jagd nach seinem 25. Grand-Slam-Titel unter die Top vier der US Open gekämpft und ein Kracher-Duell mit Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der serbische Tennisstar besiegte den Vorjahresfinalisten und Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA) nach einem Kraftakt mit 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 und zog auch beim vierten Major-Turnier in diesem Jahr in die Vorschlussrunde ein - für das Finale hatte es in Melbourne, Paris und Wimbledon aber jeweils nicht gereicht.

Das soll sich in New York ändern - mit Alcaraz steht dem 38-Jährigen aber eine Höchstschwierigkeit bevor. "Am Ende des Tages zählt der Sieg. Ich bin sehr stolz auf meinen Kampf heute", sagte Djokovic, der seine perfekte Bilanz gegen Fritz mit dem elften Sieg im elften Duell weiter ausbaute: "In diesen Matches entscheiden ein paar Punkte über den Gewinner." Nach dem Sieg legte er auf dem Court ein kleines Tänzchen für seine Tochter Tara hin, die ihren achten Geburtstag feiert.

Djokovic startete perfekt in die Partie und nahm Fritz dessen erstes Aufschlagspiel umgehend ab. Bei Breakbällen gegen sich behielt der Serbe dazu die Nerven, nach 52 Minuten sicherte er sich Satz eins.

Im zweiten Durchgang servierte Djokovic zum Satzgewinn, wackelte aber plötzlich beim Aufschlag - und Fritz nutzte seinen insgesamt elften Breakball im Match zum 5:5. Der US-Amerikaner schien das Momentum auf seiner Seite zu haben, servierte dann aber zwei Doppelfehler - und gab das Break umgehend wieder her. Die zweite Chance zum Satzgewinn ließ sich Djokovic bei eigenem Aufschlag dann nicht nehmen.

Djokovic haderte dabei zunehmend mit dem New Yorker Publikum, das ihn beim Aufschlag immer wieder störte und durch die Beschwerden der Serben weiter angestachelt wurde. Fritz schnappte sich Satz drei, aufhalten ließ sich Djokovic aber nicht. Fritz zeigte beim Stand von 4:5 im vierten Satz Nerven, wehrte zunächst noch zwei Matchbälle ab - und verlor das Spiel dann durch einen Doppelfehler.