Titelverteidigerin Sabalenka locker im Viertelfinale

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka präsentiert sich bei den US Open weiter in Topform. Auch im Achtelfinale hatte die Weltranglistenerste aus Belarus keine Mühe mit ihrer spanischen Gegnerin Cristina Bucsa. 6:1, 6:4 hieß es am Ende einer einseitigen Partie in der Night Session in New York.

Sabalenka machte damit einen weiteren Schritt in Richtung ihres dritten Grand-Slam-Finals in diesem Jahr. "Ich spiele besser und besser und hoffentlich kann ich mich noch weiter steigern. Ich bin froh über diesen Sieg in zwei Sätzen", sagte sie im Anschluss. Im Viertelfinale könnte sie nun auf die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan treffen.