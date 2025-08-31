US Open: Alcaraz souverän ins Viertelfinale

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat seinen Titelanspruch bei den US Open einmal mehr unterstrichen. Der French-Open-Champion gewann auch sein viertes Match in New York ohne Satzverlust und zog durch ein 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech ins Viertelfinale ein. Dort trifft der Weltranglistenzweite auf den an Position 20 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka.

Für Alcaraz ist es bei seiner fünften Teilnahme in Flushing Meadows der vierte Viertelfinaleinzug. "Mein Tennisstil passt einfach sehr gut zur Energie hier in New York. Ich liebe es einfach", sagte der 22-Jährige, der 2022 im Big Apple seinen ersten von mittlerweile fünf Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte.

Gegen den aufschlagstarken Rinderknech, der Deutschlands Topstar Alexander Zverev vor rund zwei Monaten in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschaltet hatte, zeigte Alcaraz im Tiebreak des ersten Satzes das bessere Tennis und die besseren Nerven. In der Folge ließ der Spanier auch dank teils spektakulärer Schläge nichts mehr anbrennen, im gesamten Match kassierte er kein Break.

Alcaraz war 2024 in New York völlig überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden, in diesem Jahr präsentiert sich der Cincinnati-Champion aber bisher in Topverfassung. In der laufenden Saison gewann Alcaraz den Titel bei den French Open in einem epischen Finale gegen Jannik Sinner, im Wimbledon-Endspiel unterlag er seinem italienischen Dauerrivalen. Mit einem Triumph in New York würde er Sinner an der Spitze der Weltrangliste ablösen.