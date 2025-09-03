US Open: Aus für Williams im Doppel-Viertelfinale

Die märchenhafte Reise von Tennis-Ikone Venus Williams im Doppel-Wettbewerb der US Open ist im Viertelfinale zu Ende gegangen. Die 45-Jährige unterlag gemeinsam mit der früheren Einzelfinalistin Leylah Fernandez (Kanada) dem an Position eins gesetzte Duo Taylor Townsend (USA) und Katerina Siniakova (Tschechien) 1:6, 2:6 - signalisierte nach dem Match aber ihre Bereitschaft, noch in diesem Jahr auf den Tenniscourt zurückzukehren.

"Wenn ich die Möglichkeit habe zu spielen, dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr wieder irgendwo zurückkommen kann", sagte Williams, die in New York Wildcards für den Einzel-, Doppel- und Mixed-Wettbewerb erhalten hatte. Es erfülle sie "am meisten mit Stolz, dass es nicht einfach ist, von der Bank zu kommen", sagte Williams weiter: "Ich hatte noch nie eine so lange Auszeit. Das brachte neue Herausforderungen mit sich, auf die ich in vielerlei Hinsicht nicht vorbereitet war." Sie habe nie aufgehört, den Tennissport zu lieben, betonte Williams.

Williams hatte 28 Jahre nach ihrem Debüt in Flushing Meadows zunächst in der ersten Runde im Einzel trotz Niederlage begeistert und sich dann an der Seite der rund 22 Jahre jüngeren Fernandez bis ins Viertelfinale im Doppel gekämpft.

Im Einzel war die frühere Weltranglistenerste und Turniersiegerin von 2000 und 2001 beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres zur ältesten Teilnehmerin seit Renee Richards (USA) avanciert, die 1981 im Alter von 47 Jahren in der ersten Runde gescheitert war.

Williams zählt zu den besten Tennisprofis der Geschichte. In ihrer langen Karriere hat sie sieben Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams und zwei im Mixed. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.