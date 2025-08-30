US Open: Djokovic gegen Struff im Achtelfinale

Für Jan-Lennard Struff kommt es im Achtelfinale der US Open zum Duell mit Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic. Der Serbe, der in New York seinen 25. Triumph bei einem Major-Turnier anstrebt, besiegte in der dritten Runde den früheren Top-Ten-Spieler Cameron Norrie aus Großbritannien nach 2:50 Stunden mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

Djokovic hatte allerdings mit körperlichen Problemen zu kämpfen, er ließ sich nach einer verunglückten Aktion beim Stand von 5:3 im ersten Satz lange am Rücken behandeln, schüttelte dies aber im Matchverlauf ab. Der 38-Jährige, der zum 69. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in die Runde der besten 16 einzog (geteilter Rekord mit Roger Federer), hat bislang siebenmal gegen den Warsteiner Struff gespielt - und jedes Mal gewonnen, zuletzt 2021.

"Gut aufzuschlagen, erleichtert einem das Leben. Das war bislang meine beste Leistung im Turnier", sagte Djokovic. Ihm gehe es körperlich "ganz gut", sagte er und scherzte: "Ich bin jung und stark wie eh und je."

Qualifikant Struff (35) war am Freitag durch einen Dreisatzerfolg gegen den gesetzten Lokalmatador Frances Tiafoe erstmals ins Achtelfinale der US Open eingezogen. Djokovic gelang dies nun schon zum 16. Mal, viermal gewann er das Major im Big Apple bislang. Entsprechend groß sind bei Struff der Respekt und die Bewunderung für seinen nächsten Gegner: "Es ist einfach unglaublich, einfach fantastisch, wie gut er spielt. Er zeigt uns allen, dass man auch in seinem Alter sehr gutes Tennis spielen kann."

Djokovic bestreitet nur noch ausgewählte Turniere und konzentriert sich auf die Grand Slams, seit dem verlorenen Wimbledon-Halbfinale gegen Jannik Sinner Mitte Juli hatte er bis zum Start der US Open kein Match mehr bestritten. Gegen Norrie (30) konnte sich der Weltranglistensiebte auf seinen Aufschlag und seine Konstanz verlassen. Lediglich im zweiten und zu Beginn des dritten Satzes, als Djokovic gleich ein Aufschlagspiel verlor, schien Norrie ein Momentum zu haben. Letztlich musste sich der Brite aber auch im siebten Duell mit dem "Djoker" geschlagen geben.