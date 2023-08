Anzeige

Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind klar bei dem Vorhaben gescheitert, zwei Topstars der Tennisszene in New York zu ärgern: Der 29 Jahre alte Furtwanger Koepfer gab im Erstrundenmatch der US Open gegen den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz beim Stand von 2:6, 2:3 auf, nachdem er bereits im ersten Spiel des Matches umgeknickt war.

Nach einer Stunde Spielzeit musste Dominik Köpfer Carlos Alcaraz frustriert gratulieren.

"Es hat nicht lange angedauert, aber man will diese Momente aufsaugen, und ich wollte mein Bestes geben", sagte Koepfer über die Partie im legendären Arthur Ashe Stadium: "Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe Schmerztabletten genommen, es wurde getapt, aber es wurde immer schlimmer."