US Open: Keine Nightsession für Struff

Keine Nightsession für Jan-Lennard Struff: Das Drittrundenduell des deutschen Tennisprofis bei den US Open gegen Lokalmatador Frances Tiafoe wurde am Freitag für den Nachmittag angesetzt. Die Partie des Qualifikanten gegen die Nummer 17 der Setzliste findet demnach nicht vor 15 Uhr Ortszeit auf dem Grandstand statt. In Deutschland ist die Begegnung damit frühestens ab 21 Uhr zu sehen (Sky und Sporteurope.tv).