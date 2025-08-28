US Open: Keine Nightsession für Struff - wann soll das Drittrunden-Match starten?

Jan-Lennard Struff kämpft in New York um den Achtelfinaleinzug. Das Match gegen Frances Tiafoe ist für 21 Uhr angesetzt.

Keine Nightsession für Jan-Lennard Struff: Das Drittrundenduell des deutschen Tennisprofis bei den US Open gegen Lokalmatador Frances Tiafoe wurde am Freitag für den Nachmittag angesetzt.

Die Partie des Qualifikanten gegen die Nummer 17 der Setzliste findet demnach nicht vor 15 Uhr Ortszeit auf dem Grandstand statt. In Deutschland ist die Begegnung damit frühestens ab 21 Uhr zu sehen (Sky und Sporteurope.tv).

Bei seinem überraschenden 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 in der zweiten Runde gegen den dänischen Topspieler Holger Rune hatte Struff noch in der späten Session gespielt.