US Open: Maria scheitert in der ersten Runde

Tatjana Maria wehrte sich nach Kräften, doch alle Mühen waren vergebens: Die derzeit bestplatzierte deutsche Tennis-Spielerin ist bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach einem zähen Ringen unterlag die 38-Jährige der Griechin Maria Sakkari deutlich 3:6, 2:6.

"Ich habe wirklich nicht gut aufgeschlagen. Und wenn mein Aufschlag nicht da ist, dann ist es schwierig", sagte Maria nach dem Match, lobte aber auch ihre Gegnerin: "Sie hat dann auch immer besser und besser gespielt. Sie ist eine sehr schnelle Spielerin und hat auch die kurzen Slice, die teilweise eigentlich ganz gut waren, gut erlaufen und sehr gut gespielt. Sie hat mir wirklich nicht mehr viel gegeben."

Maria, derzeit die Nummer 42 der Weltrangliste, konnte die 22 Plätze tiefer platzierte Sakkari mit ihrer unkonventionellen Spielweise in der Tat nicht entscheidend aus der Ruhe bringen. Die 30 Jahre alte Griechin blieb das gesamte Match über mutig, auch nach ihren zahlreichen eigenen Fehlern. Nach 1:25 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball.

Das Match auf Court Nummer 7 begann mit drei Breaks, dann stellte sich Sakkari, die im März 2022 schon mal die Nummer drei der Weltrangliste gewesen war, zunehmend auf die gewöhnungsbedürftige defensive Spielweise von Maria ein. Die Griechin machte permanent Druck und in den entscheidenden Phasen ihre zahlreichen Fehler durch starke Gewinnschläge wett.

Im zweiten Durchgang wurde es nicht besser für Maria. Nach dem Break zum 1:2 schlug sie beim Seitenwechsel mit dem Schläger verärgert auf ihre Tasche ein. Sakkari ließ nun nicht mehr locker und spielte das Match mit zwei weitere Breaks und großer Entschlossenheit souverän zu Ende. Das letzte Spiel gewann sie zu null.