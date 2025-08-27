US Open: Publikumsliebling Gauff mit viel Mühe weiter

French-Open-Siegerin Coco Gauff ist mit einem ganz mühsamen Arbeitssieg ins Rennen um ihren zweiten US-Open-Titel gestartet. Bei ihrem Major-Heimspiel setzte sich die 21-Jährige in Runde eins nach phasenweise erheblichen Problemen in 2:57 Stunden 6:4, 6:7 (2:7), 7:5 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic durch.

"Das war ein ganz hartes Match. Ich hatte so viele Chancen. Letztlich bin ich aber froh, dass ich hier durchgekommen bin", sagte Gauff, die nun auf die Kroatin Donna Vekic trifft.

Gauff führte im Arthur Ashe Stadium im zweiten Satz bereits mit 4:2, verlor dann aber die Linie. Die elf Jahre ältere Tomljanovic, 2022 immerhin im Viertelfinale von Flushing Meadows, schlug beim 5:4 zum Satzgewinn auf. Gauff meldete sich zurück und erreichte noch den Tiebreak, dort klappte aber wenig. Auch im dritten Durchgang machte die Favoritin viele Fehler und verspielte ein 5:3.

Gauff hatte 2023 als 19-Jährige in Flushing Meadows triumphiert. Im Juni 2025 folgte in Paris der zweite Major-Erfolg, dort setzte sie sich in einem packenden Finale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durch. Im Wimbledon scheiterte Gauff danach aber bereits in Runde eins.