US Open: Publikumsliebling Gauff souverän im Achtelfinale

French-Open-Siegerin Coco Gauff hat bei den US Open souverän das Achtelfinale erreicht. Die US-Amerikanerin besiegte die Polin Magdalena Frech 6:3, 6:1 und darf damit weiter von ihrem zweiten Titel in Flushing Meadows träumen. In der Runde der besten 16 trifft die Nummer drei der Welt nun auf Darja Kassatkina oder die Japanerin Naomi Osaka.

"Es war eine emotionale Woche, aber ich brauche diese toughen Momente, um mich weiterzuentwickeln", sagte Gauff, die im vierten Jahr in Serie im Achtelfinale ihres Major-Heimspiels steht: "Ich versuche das einfach zu genießen. Heute habe ich gezeigt, wie viel Spaß ich hier habe."

Publikumsliebling Gauff präsentierte sich im prall gefüllten Arthur Ashe Stadium deutlich stabiler als zuletzt und verwandelte nach nur 1:14 Stunden ihren zweiten Matchball. In der ersten Runde hatte sich die 21-Jährige erst nach 2:57 Stunden und phasenweise erheblichen Problemen in drei Sätzen gegen die Australierin Ajla Tomljanovic durchsetzen können, auch beim Zweisatzerfolg gegen die Kroatin Donna Vekic in Runde zwei hatte Gauff wegen ihres schwachen Aufschlags im ersten Satz mehrfach Tränen in den Augen gehabt.

Gauff hatte 2023 als 19-Jährige bei den US Open ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Im Juni 2025 folgte in Paris der zweite Major-Erfolg, dort setzte sie sich in einem packenden Finale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durch. Im Wimbledon scheiterte Gauff danach aber bereits in Runde eins.