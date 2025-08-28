US Open: Sabalenka mit etwas Mühe in Runde drei

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist bei den US Open mit leichten Anlaufproblemen in die dritte Runde eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Belarus besiegte in New York die Russin Polina Kudermetowa letztlich souverän 7:6 (7:4), 6:2 und machte einen weiteren Schritt in Richtung ihres dritten Grand-Slam-Finals in diesem Jahr.

Sabalenka trifft nun auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 als 19-Jährige überraschend das Finale erreicht und im Duell zweier ungesetzter Spielerinnen gegen die Britin Emma Raducanu verloren hatte.

Kudermetowa, Nummer 67 der Welt, hielt vor allem im ersten Satz sehr gut mit Sabalenka mit, verdarb sich aber mit vielen Fehlern eine Siegchance: 34 Unforced Errors und neun Doppelfehler leistete sich die 22-Jährige.