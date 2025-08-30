US Open: Sabalenka souverän weiter - Andrejewa glatt raus

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist bei den US Open ohne größere Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Belarus besiegte in der Night Session in New York die frühere Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada 6:3, 7:6 (7:2) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung ihres dritten Grand-Slam-Finals in diesem Jahr.

Gegen Fernandez gelang Sabalenka auch die Revanche für die Niederlage im Halbfinale vor vier Jahren. Sie habe diesen Sieg "unbedingt" gewollt, sagte Sabalenka, die ihre Erfolgsserie in Tiebreaks auf 18 ausbaute. Die 27-Jährige, die bei den US Open bei den vergangenen vier Auflagen mindestens das Halbfinale erreicht hatte, trifft in der Runde der besten 16 auf die ungesetzte Spanierin Cristina Bucsa.

Das Turnier ist dagegen vorbei für die Weltranglistenfünfte Mirra Andrejewa. Die 18-jährige Russin unterlag der 134 Plätze schlechter klassierten US-Amerikanerin Taylor Townsend mit 5:7, 2:6. Townsend hatte in der Runde zuvor die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko geschlagen, die Lettin bediente sich danach am Netz offenbar unpassender Worte. "Sie hat mir gesagt, dass ich keine Klasse und keine Erziehung habe. Und dass ich mal abwarten solle, was passiert, wenn wir uns mal außerhalb der USA begegnen", berichtete Townsend und löste eine Rassismus-Debatte am Rande der US Open aus.

Auch die frühere Turniersiegerin Emma Raducanu ist einmal mehr früh ausgeschieden. Die britische Nummer eins unterlag in der dritten Runde der früheren Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan mit 1:6, 2:6. Vier Jahre nach ihrem Sensationstriumph in New York als 18 Jahre alte Qualifikantin bleibt das Wimbledon-Achtelfinale 2024 Raducanus bestes Grand-Slam-Ergebnis seit ihrem internationalen Durchbruch.

Vorjahresfinalistin Jessica Pegula (USA) gab sich dagegen keine Blöße und zog durch ein 6:1, 7:5 gegen die zweimalige Australian-Open-Siegerin Wiktorija Asarenka aus Belarus zum fünften Mal in Folge ins Achtelfinale ein. Dieses verpasste die Weltranglistenachte Jasmine Paolini (Italien) nach einer 6:7 (4:7), 1:6-Niederlage gegen Marketa Vondrousova aus Tschechien. Raus ist auch die an zehn gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro nach dem 6:4, 4:6, 4:6 gegen die in der Weltrangliste auf Position 62 abgerutschte zweimalige Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien).