US Open: Seidel vor Sprung ins Hauptfeld

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel (Hamburg) stürmt nach ihrem starken Auftritt beim WTA-Turnier in Cincinnati auch durch die Qualifikation bei den US Open. In der zweiten Runde bezwang die 20-Jährige am Donnerstag die US-Amerikanerin Sachia Vickery 6:1, 6:2 und ist nur noch einen Sieg vom erstmaligen Einzug ins Hauptfeld entfernt. In der letzten Runde der Ausscheidung ist sie gegen Destanee Aiava (Australien) favorisiert.

In Cincinnati hatte Seidel als Qualifikantin unter anderem die Weltranglistenelfte Emma Navarro und McCartney Kessler (beide USA) bezwungen, die Nummer 32 der Welt. Es war erst Seidels zweites Turnier nach ihrem Bänderriss, den sie Anfang Juli in Wimbledon erlitten hatte.