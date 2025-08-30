US Open: Siegemund in Runde drei chancenlos

Laura Siegemund ist bei den US Open als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die Wimbledon-Viertelfinalistin unterlag am Samstag in New York in der dritten Runde Jekaterina Alexandrowa chancenlos mit 0:6, 1:6, die an Position 13 gesetzte Russin war für die 37-Jährige eine Nummer zu groß.

Für Siegemund, die nach dem Turnier zur deutschen Nummer eins aufsteigt, begann das zweite Drittrundenmatch ihrer Karriere in Flushing Meadows nach 2016 überhaupt nicht nach Plan. Die ersten acht Spiele gingen allesamt an Alexandrowa. Mit einem Break zum 1:2 keimte im zweiten Satz noch einmal Hoffnung im deutschen Lager auf. Doch diese wehrte nur kurz, Siegemund war letztendlich chancenlos. Nach nur 60 Minuten nutzte Alexandrowa ihren ersten Matchball zum Sieg.

Nach dem Aus von Eva Lys in Runde zwei und Tatjana Maria in Runde eins ist damit keine der drei deutschen Starterinnen im Achtelfinale dabei.