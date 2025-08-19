US Open: Sinner sagt Mixed-Teilnahme ab

Kein Doppel-Duell zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev: Der Weltranglistenerste aus Italien hat seine Teilnahme am Mixed-Event bei den US Open abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Dienstagmorgen (Ortszeit) mit. Der 24-Jährige war mit seiner Partnerin Katerina Siniakova zuvor bereits nicht mehr im Spielplan des Wettbewerbs geführt worden. Wer das Duo ersetzt und am Dienstagabend deutscher Zeit gegen Zverev und dessen Partnerin Belinda Bencic antritt, steht noch nicht fest.

"Ihr Platz wird durch ein Ersatzteam mit der höchsten kombinierten Einzelwertung besetzt, das sich bis heute um 10.30 Uhr (Ortszeit) anmeldet", hieß es in einer Mitteilung.

Am Montag hatte Sinner nach nur 23 Minuten beim Stand von 0:5 im ersten Satz im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gegen seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz aufgeben müssen, weil er sich "einfach zu schlecht" gefühlt habe. Leichte Entwarnung gab der viermalige Grand-Slam-Sieger aber für das Einzelturnier in New York ab Sonntag. Er werde starten, wenn er sich "körperlich und mental bereit" fühle. Zverev scheint dagegen fit zu sein. Auch die deutsche Nummer eins hatte am Wochenende in Cincinnati große körperliche Probleme.

Der Mixed-Wettbewerb bei den US Open sorgt für Diskussionen: Das Turnier wurde modifiziert und wird nun am Dienstag und Mittwoch in der Vorwoche der Einzelwettbewerbe durchgezogen. Auch die Nominierungskriterien wurden geändert: Neben den Topspielern der Tour, die sich über ihre Ranglistenposition qualifiziert haben, gab es Wildcards, unter anderem für Venus Williams, die Nummer 577 der Welt. Für Doppel-Expertinnen wie Laura Siegemund ist unter diesen Umständen praktisch kein Platz.