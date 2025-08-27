US Open: Struff am Mittwochabend gegen Rune

Am dritten Tag der US Open in New York ist Jan-Lennard Struff als einziger deutscher Tennisprofi im Einsatz. Der 35 Jahre alte Warsteiner trifft am Mittwoch in seinem Zweitrundenmatch auf den an Nummer elf gesetzten Dänen Holger Rune.

Die Begegnung ist als viertes und letztes Spiel auf Platz 17 angesetzt und wird nicht vor 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ/Sporteurope.tv und Sky) beginnen.

In der Spätsession im Arthur Ashe Stadium trifft French-Open-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) ab 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) auf den Italiener Mattia Bellucci, im Anschluss spielt Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegen Polina Kudermetowa.

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic eröffnet den Spieltag im Arthur Ashe Stadium ab 11.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda.