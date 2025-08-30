US Open: Struff gegen Djokovic in der Nightsession

Ganz große Bühne für Jan-Lennard Struff: Der deutsche Tennisprofi spielt in seinem Achtelfinale bei den US Open gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zur Primetime in der Nightsession. Die Partie in New York wurde für Sonntag um 19.00 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium angesetzt - in Deutschland ist das Match damit in der Nacht auf Montag ab 1.00 Uhr (Sporteurope.tv und Sky) zu verfolgen.

Nach seinen Erfolgen gegen die Top-20-Spieler Holger Rune und Frances Tiafoe kann Struff im größten Tennisstadion der Welt gegen Djokovic völlig unbekümmert aufspielen. In den sieben bisherigen Duellen ging er gegen den Serben schließlich stets als Verlierer vom Platz, erst einen Satz konnte er der Ikone abnehmen.