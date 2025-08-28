US Open: Swiatek mit Mühe in Runde drei

Turnierfavoritin Iga Swiatek hat bei den US Open mit etwas Mühe die dritte Runde erreicht. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium nach einer durchwachsenen Leistung mit 6:1, 4:6, 6:4 gegen die Niederländerin Suzan Lamens durch. Swiatek, die im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Events des Jahres das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte, trifft in Flushing Meadows nun auf die an Nummer 29 gesetzte Russin Anna Kalinskaja.

"Es war kein leichtes Match. Ich habe einige Fehler gemacht", sagte Swiatek: "Im zweiten Satz war ich wahrscheinlich etwas angespannt. Der dritte Satz ist dann ein Neustart, und man muss wieder von vorne anfangen."

Die 24-Jährige dominierte zunächst gegen Lamens und sicherte sich den ersten Satz nach nur 30 Minuten Spielzeit. In Durchgang zwei hielt die Niederländerin dann besser mit – und schaffte den überraschenden Ausgleich. Doch Swiatek behielt im Entscheidungssatz die Nerven und sicherte sich mit ihrem dritten Matchball nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit den Sieg.

Swiatek will in New York ihren zweiten Triumph nach 2022 feiern. Im vergangenen Jahr war die Polin bereits im Viertelfinale gegen die Lokalmatadorin Jessica Pegula ausgeschieden.