US Open: Swiatek mit Zweisatzsieg ins Achtelfinale

Iga Swiatek hat bei den US Open mit etwas Mühe das Achtelfinale erreicht. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich im Arthur Ashe Stadium gegen die Russin Anna Kalinskaja 7:6 (7:2), 6:4 durch und gab sich wie die weiteren Turnierfavoritinnen um Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und US-Star Coco Gauff keine Blöße.

Die Weltranglistenzweite Swiatek, die im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Events des Jahres das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte, trifft in Flushing Meadows nun auf Laura Siegemunds Bezwingerin Jekaterina Alexandrowa.

Die 24-jährige Swiatek fand gegen die an Position 29 gesetzte Kalinskaja zunächst überhaupt nicht ins Match, nach 1:5-Rückstand rettete sie sich aber noch in den Tiebreak und gewann diesen deutlich. Im zweiten Satz holte sie sich das Break zum 5:4 und servierte das Match aus.

Swiatek will in New York ihren zweiten Triumph nach 2022 feiern. Im vergangenen Jahr war die Polin im Viertelfinale gegen die Lokalmatadorin Jessica Pegula ausgeschieden.