US Open: Titelverteidigerin Sabalenka startet erfolgreich

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre Mission Titelverteidigung bei den US Open mit einem Pflichtsieg eingeläutet. Die Belarussin bezwang in der ersten Runde die ungesetzte Rebeka Masarova aus der Schweiz 7:5, 6:1 und trifft nun auf die Russin Polina Kudermetowa.

Sabalenka nutzte am ersten Turniertag, der erstmals an einem Sonntag über die Bühne ging, im Arthur Ashe Stadium nach 1:21 Stunden ihren ersten Matchball. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte sich lediglich im ersten Satz ungewohnt viele Fehler geleistet, kam nach einem verlorenen Aufschlagspiel aber zurück. In der Folge verlor Masarova den Faden, der zweite Satz dauerte nur 33 Minuten.

Die 27-jährige Sabalenka peilt beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres als erste Spielerin seit mehr als einem Jahrzehnt die erfolgreiche Titelverteidigung an. Seit Serena Williams, die von 2012 bis 2014 dreimal in Serie triumphierte, hat keine Frau ihren US-Open-Triumph im Folgejahr wiederholen können. "Mein Plan ist, das zu ändern", hatte Sabalenka vor dem Turnierstart in New York gesagt.

Bei den Männern ist es sogar schon 17 Jahre her, dass der US-Open-Titel erfolgreich verteidigt wurde. Roger Federers Sieg im Jahr 2008 war der Höhepunkt einer bemerkenswerten Serie von fünf Triumphen in Folge. In diesem Jahr tritt der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) als Titelverteidiger an.