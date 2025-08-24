US Open: Vorjahresfinalist Fritz in Runde zwei

Vorjahresfinalist Taylor Fritz hat bei den US Open nach einem souveränen Auftritt die zweite Runde erreicht. Der an Position vier gesetzte US-Amerikaner, der im vergangenen Jahr im Viertelfinale die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, bezwang seinen Landsmann Emilio Nava am ersten Turniertag in New York mit 7:5, 6:2, 6:3.

Der Wimbledon-Halbfinalist, der in diesem Jahr bislang die Rasenturniere in Stuttgart und Eastbourne gewonnen hat, musste lediglich im ersten Satz über eine längere Distanz gehen. Als nächste Aufgabe wartet auf Fritz entweder der Südafrikaner Lloyd Harris oder Sebastián Báez aus Argentinien.

Auch Ben Shelton überstand ohne Probleme die erste Runde. Der US-Amerikaner, der in der Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres das ATP-Masters in Toronto gewonnen hatte, schlug Ignacio Buse (Peru) im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:2, 6:4.

"Ich fühle mich langsam wie zu Hause", sagte Shelton nach seinem Sieg, den er nach 2:07 Stunden perfekt gemacht hatte. "Das ist der beste Platz im Tennis. Es ist mein Lieblingsort zum Spielen, mein Lieblingsplatz, mein Lieblingsturnier."