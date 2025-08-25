US Open: Zverev zum Auftakt im Arthur Ashe Stadium

Alexander Zverev darf sich bei den US Open gleich zum Auftakt in der größten Tennisarena der Welt beweisen. Die Erstrundenpartie des Hamburgers in New York gegen den Chilenen Alejandro Tabilo wurde für Dienstagabend (Ortszeit) als zweite Begegnung der Night Session im Arthur Ashe Stadium angesetzt. Diese beginnt um 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) - für Zverev könnte es also ein langer Abend werden. Deutsche Tennisfans müssen mitten in der Nacht zu Mittwoch aufstehen.

Der Weltranglistendritte geht als klarer Favorit in das Duell mit Tabilo. Zverev jagt in Flushing Meadows weiter seinem ersten Grand-Slam-Titel hinterher und will nach einem komplizierten Jahr inklusive Erstrundenaus in Wimbledon für ein positives Highlight sorgen. In das Arthur Ashe Stadium passen mehr als 23.000 Zuschauer.

Zverev führt in New York ein historisch kleines deutsches Aufgebot an. Insgesamt sind nur sechs deutsche Tennisprofis in den Einzel-Wettbewerben am Start - weniger waren es zuletzt 1983 bei einem der Grand-Slam-Turniere, damals ebenfalls bei den US Open (4).