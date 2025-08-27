Anzeige
Matchball kurz vor 1 Uhr Ortszeit

US Open 2025: Alexander Zverev souverän eine Runde weiter

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 07:02 Uhr
  • SID

Alexander Zverev ist gut in die US Open gestartet. In Runde eins regelte er seine Aufgabe in drei Sätzen.

Nach einer knackigen Nachtschicht in Runde zwei: Alexander Zverev ist insgesamt souverän in die US Open gestartet. Der Weltranglistendritte gewann in New York sein tückisches Auftaktmatch gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit nur kleineren Problemen 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 und zeigte sich gerüstet für größere Aufgaben.

Zverev, der nach 2:08 Stunden um 0.48 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball verwandelte, trifft nun auf den Briten Jacob Fearnley. Diesen hatte er in der laufenden Saison in der dritten Runde der Australian Open und in der zweiten Runde von Miami ohne Satzverlust bezwungen.

Im riesigen Arthur Ashe Stadium, dessen 23.711 Sitzplätze angesichts des späten Spielbeginns (22.40 Uhr Ortszeit) nur mäßig gefüllt warten, startete Zverev, Finalist von 2020, stark und holte sich nach nur 31 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Durchgang gelang Tabilo mehr, Zverev wurde zu passiv und musste bei 5:6 einen Satzball abwehren.

Doch der deutsche Topspieler, der zuletzt in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden war und dort über mentale Probleme berichtet hatte, blieb in den heiklen Momenten ruhig und überstand bei seinen zehnten US Open zum neunten Mal die erste Runde. Nur bei seinem New-York-Debüt 2015 war der damals 18-Jährige in der ersten Runde gescheitert - damals in fünf Sätzen an Philipp Kohlschreiber.

Anzeige
Anzeige
2025 US Open - Previews
News

US Open 2025 heute live: Spielplan, Übertragung im TV und Stream, Termine, Deutsche, Preisgeld, Favoriten - Struff muss harte Nuss knacken

  • 27.08.2025
  • 08:20 Uhr
Lys glänzt zum Auftakt der US Open
News

US Open 2025: Lys und Siegemund in Runde zwei

  • 27.08.2025
  • 06:11 Uhr
In Runde zwei: Coco Gauff
News

US Open: Publikumsliebling Gauff mit viel Mühe weiter

  • 27.08.2025
  • 04:19 Uhr
In Runde zwei: Daniel Altmaier
News

Krimi über 4:46 Stunden: Altmaier kämpft sich in Runde zwei

  • 27.08.2025
  • 02:43 Uhr
Darf im Doppel ran: Venus Williams
News

Zugabe in New York: Williams erhält Doppel-Wildcard

  • 27.08.2025
  • 02:16 Uhr
Schwere Aufgabe: Jan-Lennard Struff
News

US Open: Struff am Mittwochabend gegen Rune

  • 27.08.2025
  • 02:04 Uhr
Dynamisch in die nächste Runde: Jannik Sinner
News

Keine Probleme: Sinner meistert Auftakthürde

  • 26.08.2025
  • 21:18 Uhr
Iga Swiatek lässt Emiliana Arango keine Chance
News

Swiatek mühelos in der zweiten Runde der US Open

  • 26.08.2025
  • 18:56 Uhr
Guter Start für Carlos Alcaraz
News

"Neuer" Alcaraz souverän - DTB-Stars mit Licht und Schatten

  • 26.08.2025
  • 06:11 Uhr
Venus Williams zeigte einen großen Kampf
News

Rückkehr mit 45: Williams verliert bei den US Open

  • 26.08.2025
  • 05:28 Uhr