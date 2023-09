Anzeige

Der Titeltraum ist ausgeträumt. Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale der US Open klar an Wimbledonsieger Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev ist im Viertelfinale der US Open ausgeschieden und muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg unterlag dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 3:6, 2:6, 4:6. Der Spanier trifft nun auf Daniil Medwedew (Russland), das zweite Halbfinale in New York bestreiten Novak Djokovic (Serbien) und Ben Shelton (USA).

Zverev wirkte nach seinem Achtelfinalkrimi in der Nacht zu Dienstag gezeichnet und hatte gegen den vor allem zu Beginn anfälligen Titelverteidiger nur wenige Chancen. Ihm fehlte nach dem Fünfsatzsieg gegen Jannik Sinner (Italien) die Energie, um Alcaraz zu gefährden, offensichtlich zwickte auch der linke Oberschenkel. Dabei blieb auch der 20 Jahre alte Wimbledonsieger über weite Strecken der Partie unter seinem Niveau und produzierte ungewohnte Fehler.

Trotz der klaren Niederlage hat Zverev in Flushing Meadows seinen Weg zurück in die Weltspitze fortgesetzt. Durch den Einzug ins Viertelfinale gehört der ehemalige Weltranglistenzweite erstmals nach seiner schweren Knöchelverletzung wieder zu den Top 10. Zudem sammelte er wichtige Punkte für die Qualifikation zum ATP-Saisonfinale in Turin.

Für sein zweites Grand-Slam-Halbfinale der Saison nach Paris reichte es jedoch nicht, die Voraussetzungen dafür waren allerdings auch äußerst ungünstig. Fast sechs Stunden mehr als Alcaraz hatte Zverev vor dem Viertelfinale auf dem Platz verbracht, die Strapazen machten sich spätestens im zweiten Satz bemerkbar. Vor dem dritten Satz ließ sich Zverev in den Katakomben behandeln, Alcaraz dagegen spielte immer selbstbewusster.