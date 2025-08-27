Zugabe in New York: Williams erhält Doppel-Wildcard

Für Venus Williams gehen ihre 25. US Open doch noch weiter. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin erhielt einen Tag nach ihrem Aus im Einzel eine Wildcard für den New Yorker Doppelwettbewerb und wird dort mit der früheren Einzelfinalistin Leylah Fernandez (Kanada) antreten. Wann und gegen wen das Duo zunächst spielt, ist noch offen.

Williams hatte bei ihrer Rückkehr auf die größte Tennis-Bühne der Welt in der ersten Runde gegen Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 1:6 verloren, 28 Jahre nach ihrem Debüt in New York phasenweise aber eine bemerkenswerte Leistung gezeigt.

Im Mixed-Doppel war die frühere Weltranglistenerste zusammen mit Landsmann Reilly Opelka am Start.