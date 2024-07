Altmaier verpasst dritte Runde von Wimbledon

Anzeige

Tennisprofi Daniel Altmaier hat den Sprung in die dritte Runde von Wimbledon verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen unterlag bei windigen Bedingungen Denis Shapovalov mit 6:7 (3:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 4:6. Altmaier brachte den früheren Weltranglisten-10. aus Kanada in Bedrängnis, am Ende fehlte aber ein Quäntchen zum Sieg.

Der Kempener hatte am Montag erstmals eine Partie bei dem Grand-Slam-Event auf Rasen gewonnen. Gegen Shapovalov agierte Altmaier zunächst zu defensiv, stellte dann aber seine Taktik um - so wurde es ein umkämpftes Duell. Letztlich reichte es nicht, um Jan-Lennard Struff zu folgen, der am Mittwoch seine Zweitrundenpartie gegen den Chinesen Zhang Zhizhen gewonnen hatte.

Auch Alexander Zverev nimmt am Donnerstag noch den Drittrundeneinzug in den Blick. Der Olympiasieger trifft auf Marcos Giron aus den USA.