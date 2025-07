Becker adelt Siegemund: "Sie kann Rasentennis"

Der bemerkenswerte Erfolgslauf von Laura Siegemund in Wimbledon ist aus Sicht von Boris Becker in gewisser Weise logisch. "Sie kann Rasentennis", sagte der 57-Jährige vor Siegemunds Viertelfinale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka am Dienstag (14.30 Uhr MESZ/Prime Video) im Podcast mit Andrea Petkovic.

Dies sei "eine verlorene Kunst. Weder bei den Damen noch bei den Herren gibt es viele, die noch Rasentennis können, und Laura kann das, und zwar von der Pike auf", sagte der dreimalige Wimbledonsieger: "Das ist ihre große Stärke. Sie weiß, wie man sich auf Rasen bewegen muss, wie viel Slice und wie viel Aggressivität man zeigen muss."

Mit 37 Jahren arbeite Siegemund zudem hart für ihren Erfolg. "Ihre Intensität im Training sieht keiner", sagte Becker, "idealerweise trainiert man härter, als das Match ist, dann wirkt das Match einfach. Und das ist bei Laura Siegemund der Fall."

Schon vor dem schwierigen Viertelfinale habe sie mit ihrem überraschenden Lauf "Geschichte geschrieben" und auch menschlich beeindruckt. "Was mir besonders gefällt", sagte Becker: "Ihre so authentische Art und Weise. Da ist nichts gespielt, sie hat nicht zu viel Make-Up in ihrer Persönlichkeit. Sie ist so wie sie ist."

