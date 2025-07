Ellenbogenprobleme: Sinner sagt Trainingseinheit ab

Tennisstar Jannik Sinner hat seine Trainingseinheit vor dem Viertelfinalduell mit dem US-Amerikaner Ben Shelton am Mittwoch in Wimbledon verletzungsbedingt abgesagt. Der italienische Weltranglistenerste laboriert an einer Verletzung des rechten Ellenbogens, die er sich bei seinem Sieg über Grigor Dimitrow am Montag zugezogen hatte.