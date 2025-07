Fritz und Chatschanow erste Viertelfinalisten in Wimbledon

Mitfavorit Taylor Fritz hat in Wimbledon im Schnelldurchgang das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenfünfte aus den USA profitierte beim Stand von 6:1, 3:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines australischen Gegners Jordan Thompson. Fritz, der in der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Stuttgart und Eastbourne triumphiert hatte, stand nur 41 Minuten auf dem Platz.

"Das ist natürlich nicht die Art, wie ich weiterkommen will", sagte Fritz. In der Runde der letzten acht trifft Fritz auf den Russen Karen Chatschanow. Die Nummer 20 der Welt ließ dem Polen Kamil Majchrzak beim 6:2, 6:3, 6:4 keine Chance. "Es wird ein hartes Match. Wir haben einen ähnlichen Spielstil", sagte Fritz und fügte an: "Ich bin selbstbewusst, ich spiele gut."

Im Vorjahr hatte Fritz im Achtelfinale Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev aus dem Turnier geworfen.