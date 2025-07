Im Schongang: Alcaraz im Wimbledon-Halbfinale

Topfavorit Carlos Alcaraz hat seinen Anspruch auf den dritten Wimbledon-Titel in Folge eindrucksvoll untermauert. Der spanische Weltranglistenzweite bezwang den Briten Cameron Norrie im Viertelfinale ohne Probleme mit 6:2, 6:3, 6:3 und zog beim Rasen-Klassiker zum dritten Mal ins Folge in die Runde der besten vier ein. Für seinen Erfolg brauchte Alcaraz am Dienstag nur 1:39 Stunden Spielzeit.

Für Alcaraz war es bereits der 23. Sieg in Folge. Im Halbfinale am Freitag kommt es nun zu einem Kracher-Duell mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz. "Er spielt super. Die Rasen-Saison ist für ihn sehr erfolgreich. Ich muss für diesen Kampf bereit sein", sagte Alcaraz und fügte an: "Ich versuche, das gleiche Level wie heute zu spielen. Dann habe ich eine Chance. Jetzt will ich erstmal den Moment genießen." Zur Ablenkung wolle er einmal mehr Golf spielen, sagte Alcaraz.

Der 22-Jährige jagt seinen insgesamt sechsten Grand-Slam-Titel und den zweiten in Folge - vor vier Wochen hatte er ein episches French-Open-Finale in fünf Sätzen gegen den Italiener Jannik Sinner gewonnen. Er kann der erst fünfte Mann in der Open Era (seit 1968) werden, der drei Wimbledon-Titel in Folge gewinnt.