Jagd nach Titel Nummer acht: Djokovic schlägt Müller

Novak Djokovic hat sein Auftaktmatch in Wimbledon mit etwas Mühe überstanden. Der 38-Jährige setzte sich am Dienstagabend auf dem Centre Court gegen den französischen Außenseiter Alexandre Müller mit 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 durch und steht in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers.

Djokovic verlor nach einem vielversprechenden Beginn den zweiten Satz im Tiebreak und musste sich sammeln. Der siebenmalige Wimbledon-Champion erlangte in der Folge nur mit Mühe die Kontrolle zurück, der Weltranglisten-41. aus Frankreich stellte den Serben immer wieder vor Probleme.

Djokovic spielt in London um seinen 25. Grand-Slam-Titel - er liegt damit gleichauf mit der Australierin Margaret Court (24). Zudem könnte er in Wimbledon mit einem weiteren Erfolg zu Rekordchampion Roger Federer aufschließen, der den Rasenklassiker an der Church Road achtmal gewonnen hat.

Djokovic erreichte bei den vergangenen sechs Ausgaben von Wimbledon jeweils das Endspiel, vier davon gewann er - in den vergangenen beiden Jahren musste er sich dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben.