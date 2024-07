Kerber auch in Wimbledon glücklos

Anzeige

Die Niederlagenserie nimmt kein Ende: Angelique Kerber hat auch bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon einen Erfolg verpasst. Die Siegerin von 2018 musste sich in der ersten Runde des Rasenklassikers der kasachische Weltranglisten-35. Julija Putinzewa mit 5:7, 3:6 geschlagen geben und die nächste schwere Enttäuschung verdauen.

Kerber spielte auf Platz 12 des All England Clubs phasenweise passabel, leistete sich aber auch viele leichte Fehler. "Ich bin fast überhaupt nicht in meinen Rhythmus gekommen", sagte die 36-Jährige, für die es beim dritten Grand Slam in diesem Jahr die dritte Erstrundenpleite war. Auch in Berlin und Bad Homburg hatte sie zuletzt kein Match gewonnen.

Die Hoffnung der einstigen Weltranglistenersten, an der Stätte ihres früheren Erfolgs noch einmal Fahrt aufzunehmen, erfüllte sich nicht. Nächstes großes Ziel von Kerber sind die Olympischen Spiele in Paris.