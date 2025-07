Nach kontroversem Abbruch: Shelton im Kurzeinsatz

Der US-amerikanische Tennisprofi Ben Shelton hat in Wimbledon einen besonders kurzen Arbeitstag erlebt. Der Weltranglistenzehnte stand bei der Fortsetzung seines Zweitrundenduells mit dem Australier Rinky Hijikata am Freitagnachmittag für nur eine Minute und vier Punkte auf dem Platz - die Partie war am Donnerstagabend beim Stand von 6:2, 7:5, 5:4 und Aufschlag Shelton wegen Dunkelheit zum Unmut des 22-Jährigen abgebrochen worden.