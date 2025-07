Nach zwei Sätzen: Struff-Match unterbrochen

Jan-Lennard Struff darf beim Rasenklassiker in Wimbledon weiter auf den Einzug in die dritte Runde hoffen. Die Partie des 35-Jährigen gegen den an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime wurde am Mittwochabend aufgrund einbrechender Dunkelheit beim Stand von 3:6, 7:6 (11:9) aus Sicht von Struff abgebrochen und die Fortsetzung auf Donnerstag verschoben.

Struff, der nach dem Erstrunden-Aus von Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im All England Club ist, wehrte in einem spannenden Tiebreak des zweiten Durchgangs vier Satzbälle ab und geht mit einem positiven Gefühl ins Bett.

Der Warsteiner war zuletzt auf der Suche nach seiner Form. Sein Erstrundensieg gegen den Österreicher Filip Misolic war für ihn der erste Erfolg bei einem Grand Slam in diesem Jahr. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open war Struff jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert. Im vergangenen Jahr war er in London in der dritten Runde ausgeschieden.