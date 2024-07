Olympia: Siegemund spielt Doppel mit Kerber

Anzeige

Laura Siegemund hat angekündigt, bei den Olympischen Spielen in Paris im Doppel mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber anzutreten. Zugleich wünscht sich die Schwäbin Klarheit über die Aufstellung des deutschen Mixed-Teams für Paris.

"Ich habe mit Angie telefoniert und sie hat gesagt, sie würde gerne mit mir spielen", sagte Siegemund nach ihrem Zweitrundeneinzug in Wimbledon. "Das wird sehr interessant, wir haben noch nie miteinander Doppel gespielt", so Kerber: "Ich bin bereit und mal gucken, was daraus wird."

Weiter unklar ist dagegen, wie das Mixed-Team aussehen wird. "Ich weiß gerne, woran ich bin und das weiß ich in diesem Fall nicht", sagte Siegemund. Vom Deutschen Tennis Bund (DTB) habe sie die Aussage erhalten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das Mixed spielen dürfe. Siegemund, die zwei Grand-Slam-Titel in der Disziplin vorzuweisen hat, sieht sich als passende Kandidatin: "Weil ich glaube, dass ich mir das verdient habe."

Offen ist auch die Besetzung der männlichen Position in dem Team. Siegemunds Wunschpartner Alexander Zverev hat angekündigt, neben dem Einzel nur noch einen weiteren Wettbewerb spielen zu wollen und könnte sich für das Doppel entscheiden. Auch mit Tim Pütz sieht sich Siegemund bereit für den Angriff auf eine Medaille.