Regen verzögert Spielbeginn in Wimbledon

Nach zwei teils historischen Hitze-Tagen hat in Wimbledon am Mittwoch Regen eingesetzt. Die für 11.00 Uhr Ortszeit geplanten Partien auf den Außenplätzen des All England Clubs konnten nicht pünktlich starten, das betraf auch das Zweitrunden-Duell von Laura Siegemund (Metzingen) mit der früheren US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada). Als frühesten Spielbeginn teilten die Veranstalter 11.45 Uhr Ortszeit (12.45 Uhr MESZ) mit.

Am Montag hatte es mit 32 Grad Außentemperatur noch den heißesten Eröffnungstag in der langen Turniergeschichte gegeben. Neben Siegemund sind aus deutscher Sicht am Mittwoch noch Eva Lys (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein) gefordert. Lys spielt die dritte Partie auf Court 14 gegen die Tschechin Linda Noskova. Struff muss in der dritten Partie auf Court 18 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime ran.

Nach dem überraschenden Aus von Topstar Alexander Zverev am Dienstag sind Siegemund, Lys und Struff die letzten verbliebenen DTB-Profis beim Rasen-Klassiker.