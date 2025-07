Sabalenka bringt Wasser: Fan mit gesundheitlichen Problemen

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist in ihrer Halbfinalpartie gegen Amanda Anisimova in Wimbledon einer offenbar kollabierten Person zu Hilfe gekommen. Bei Temperaturen um 30 Grad hatte augenscheinlich eine Frau auf der Zuschauertribüne gesundheitliche Probleme, Sabalenka reichte zur Unterstützung Wasser in die Zuschauerränge. Gestützt von Sicherheitspersonal und geschützt mit einem Regenschirm wurde die betroffene Person nach kurzer Behandlung heraus begleitet.