Schläfchen hinter der Königin: Hugh Grant sorgt für Lacher

Fünf Punkte sind im Tiebreak gespielt, der erste Satz im Viertelfinalduell zwischen Novak Djokovic und Flavio Cobolli steht auf Messers Schneide, doch für Schauspieler Hugh Grant ist das offenbar nicht spannend genug. Der britische Filmstar hat am Mittwoch in Wimbledon für Belustigung gesorgt, weil er, wie auf Fernsehbildern zu erahnen war, wohl ein kurzes Nickerchen abhielt. Und das mitten in der Royal Box.

Zuvor hatte sich Grant beim Rasenklassiker durchaus wach präsentiert und in bester Gesellschaft das Geschehen auf dem Centre Court verfolgt. Mit Englands Königin Camilla und deren Schwester Annabel Elliot, die direkt vor ihm saßen, hielt der 64-Jährige ein lockeres Pläuschchen ab. Seinen kleinen Moment der Ruhe dürften die beiden ihm an einem langen Tennistag auf der Anlage in London im Anschluss auch verziehen haben.

Djokovic ließ sich indes vom Geschehen auf der Tribüne nicht ablenken. Der serbische Altstar schlug den italienischen Außenseiter und zog in vier Sätzen ins Halbfinale gegen Jannik Sinner ein.