Siegemund auch im Doppel-Achtelfinale - Verzicht auf Mixed

Nach ihrem unerwarteten Erfolgslauf im Einzel hat Laura Siegemund in Wimbledon auch im Doppel das Achtelfinale erreicht - und verzichtet auf den Mixed-Wettbewerb. Die Schwäbin besiegte beim Rasen-Klassiker gemeinsam mit der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia das britische Duo Jodie Burrage/Sonay Kartal mit 6:3, 6:1. Rund eine Stunde später teilten die Organisatoren dann Siegemunds Rückzug vom Mixed-Doppel mit. Sie hatte einen Start an der Seite des Franzosen Édouard Roger-Vasselin geplant, das Auftaktspiel war ursprünglich für Samstagabend angesetzt.

Die 37-Jährige war am Freitag im Einzel durch einen überraschenden Sieg gegen die Weltranglistenachte Madison Keys erstmals ins Achtelfinale eingezogen und kämpft am Sonntag (nicht vor 13.30 Uhr MESZ/Prime Video) gegen die Argentinierin Solana Sierra um einen Platz unter den besten Acht. Am Freitag hatte sie betont, es werde "schon tough", alle drei Wettbewerbe aufrechtzuerhalten.

Siegemund ist im Einzel der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Im Doppel und im Mixed hat sie in ihrer Karriere bisher drei Major-Turniere gewonnen.