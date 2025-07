Siegemunds Partyplan: Ein Buch und ganz viel Ruhe

Eine kleine Party nach dem sensationellen Viertelfinaleinzug? Nicht mit Laura Siegemund. "Ich bin da so ein Routine-Tier und ich habe da relativ wenig Lust, in Feierstimmung zu kommen", sagte die 37-Jährige in Wimbledon auf die Frage, was sie sich nach ihrem großen Erfolg gönne: "Das bin ich einfach nicht."

Sie wolle lieber herunterfahren, "ganz zu sich zurückkommen und mein Buch lesen", sagte Siegemund, die schon seit Turnierstart in einem Krimi blättert: "Das gibt mir eigentlich so die Ruhe und die Freude." Dabei war sie am Nachmittag noch völlig überwältigt über den Platz gehüpft und hatte nach ihrem 6:3, 6:2-Achtelfinalsieg gegen die Argentinierin Solana Sierra ihren Emotionen freien Lauf gelassen.

Im Alter von 37 Jahren steht Siegemund erstmals unter den besten acht beim Rasen-Klassiker, zusammen mit dem Viertelfinaleinzug bei den French Open 2020 ist es der größte Erfolg ihrer Karriere im Einzel. Am Dienstag kommt auf die letzte deutsche Hoffnung nun ein Duell mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka zu. Verstecken muss sich Siegemund, die im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat und an der Seite der Brasilianern Beatriz Haddad Maia auch noch im Doppel-Achtelfinale steht, aber keinesfalls.

"Sie ist natürlich eine der besten Spielerinnen, die wir haben, und auch eine der aggressivsten. Das einzig Gute an diesem Match ist, dass ich absolut nichts zu verlieren habe", sagte Siegemund, die ohne Druck in das Match geht. Und das Erreichte genießen, betonte sie, will sie dann in Ruhe nach dem Turnier.