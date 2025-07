Wimbledon: Angst vor Messer! Spielerin fordert Fan-Rauswurf

In Wimbledon kam es zu einem kuriosen Auftaktmatch. Auf Bitte von Tennisspielerin Julija Putinzewa wurde ein Fan aus dem Stadion geschmissen. Dieser wurde beschuldig, ein Messer mit sich zu tragen.

Tennisspielerin Julija Putinzewa hat auch aus Angst vor einem vermeintlich "verrückten" und "gefährlichen" Fan ihr Auftaktmatch in Wimbledon 0:6, 0:6 verloren. Die Kasachin wandte sich am Montag im ersten Satz bei einem Seitenwechsel auf Platz 15 an den Schiedsrichter und bat darum, den Zuschauer von der Anlage zu verweisen. Der Mann könne "ein Messer" haben, so ihre Befürchtung.

Putinzewa äußerte ihre Sorgen beim Stand von 0:3. "Können Sie ihn rausbringen? Ich spiele nicht weiter, wenn er die Anlage nicht verlässt. Diese Leute sind gefährlich, sie sind verrückt", sagte die Nummer 33 der Weltrangliste nach Angaben der BBC. Putinzewa zeigte in einen Zuschauerblock und beschrieb den Mann. Nach Angaben des Veranstalters habe die Security die Angelegenheit daraufhin "geklärt".

Putinzewas Gegnerin Amanda Anisimova (USA) sagte nach dem Match, der Mann habe vermutlich "etwas gesagt, als sie gerade aufschlagen wollte" und fügte anschließend an: "Ich bin sicher, dass wir gut beschützt werden." Putinzewa spielte erst mit Verzögerung weiter, hatte später Tränen in den Augen und gewann in 45 Minuten kein einziges Spiel. Nach dem Match äußerte sie sich nicht.