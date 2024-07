Wimbledon: Raducanu verzückt die britischen Fans

Anzeige

Die britische Hoffnungsträgerin Emma Raducanu verzückt die heimischen Fans in Wimbledon. Die 21-Jährige ist nach einer eindrucksvollen Vorstellung in die dritte Runde des Rasenturniers eingezogen. Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, ließ die Belgierin Elise Mertens mit 6:1, 6:2 abblitzen.

"Ich habe heute ziemlich gutes Tennis gespielt und bin überglücklich", sagte Raducanu: "Für mich ist das Wichtigste, in meiner Zone, in meiner kleinen Welt zu bleiben.

Nach ihrem Titel in New York vor drei Jahren hatte Raducanu die hohen Erwartungen der vielen Tennisfans in England kaum erfüllen können. Immer wieder machten der 135. der Weltrangliste auch Verletzungen unter anderem an den Handgelenken zu schaffen. Nun scheint ihre Form deutlich verbessert.

Vorbei ist das Turnier dagegen für Naomi Osaka. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan unterlag der formstarken US-Amerikanerin Emma Navarro mit 4:6, 1:6