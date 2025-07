Für Tatjana Maria setzt es eine bittere Niederlage. Die deutsche Geheimhoffnung scheitert in Wimbledon bereits in der ersten Runde.

Tatjana Maria hat die zweite Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auf bittere Weise verpasst. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau unterlag bei brütender Mittagshitze der US-Amerikanerin Katie Volynets 6:3, 6:7 (4:7), 1:6 und kassierte im All England Club das dritte Erstrundenaus in Folge.

Mit ihrem Sieg beim Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club hatte sich Maria vor zwei Wochen eigentlich zur Geheimfavoritin für den Klassiker aufgeschwungen. Im zweiten Satz schlug sie beim Stand von 5:4 bereits zum Sieg auf, leistete sich dann aber zu viele Fehler - und konnte Eva Lys und Laura Siegemund, die am Montag ihre Auftaktpartien gewonnen hatten, nicht in die zweite Runde folgen.