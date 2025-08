Auch Swiatek in Montreal vorzeitig gescheitert

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek ist nach ihrem Sieg über die Hamburgerin Eva Lys beim WTA-1000-Turnier in Montreal überraschend im Achtelfinale gescheitert. Die Weltranglistendritte aus Polen unterlag Clara Tauson aus Dänemark 6:7 (1:7), 3:6.

Vor der an Nummer zwei gesetzten Swiatek waren bei den Canadian Open bereits die topgesetzte French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA), die an Nummer drei gesetzte Titelverteidigerin Jessica Pagula (USA) sowie die an Nummer vier gesetzte Russin Mirra Andrejewa ausgeschieden.

Tauson trifft nun auf die Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA), die beim 4:6, 6:3, 7:5 gegen die Tschechin Karolina Muchova zwei Matchbälle abwehren musste.