Aus in Hamburg: Maria und Niemeier scheitern früh

Frühes Aus für Tatjana Maria: Die 37-Jährige hat in Hamburg ihr Auftaktmatch verloren. Maria, zuletzt beim WTA-125-Turnier in Newport im Finale, unterlag am Mittwoch bei dem Sandplatzevent am Rothenbaum der Bulgarin Wiktorija Tomowa 3:6, 6:7 (5:7).