WTA-Turnier in Hamburg: Deutsches Quartett um Maria raus

Erstrunden-Aus für Tatjana Maria und Jule Niemeier, Endstation Achtelfinale für Tamara Korpatsch und Nastasja Schunk: Das deutsche Frauen-Tennis hat am Mittwoch beim WTA-125-Turnier in Hamburg keinen Grund zum Jubeln gehabt. Die 37-jährige Maria, zuletzt beim WTA-125-Turnier in Newport im Finale, unterlag bei dem Sandplatzevent am Rothenbaum der Bulgarin Wiktorija Tomowa 3:6, 6:7 (5:7). Zuvor war auch Niemeier gegen die an Nummer zwei gesetzte Ukrainerin Dajana Jastremska 4:6, 3:6 ebenfalls an ihrer Auftakthürde gescheitert.